Процесс нормализации. Зеленский ожидает четкого плана помощи всем освобожденным из российского плена

26 сентября, 04:47
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский ожидает четкого плана помощи всем освобожденным из российского плена военным. Над этим работают государственные структуры.

Об этом глава государства сказал во время обращения.

Украинский лидер отметил, что процессом нормализации руководит глава Офиса президента Андрей Ермак, а помогают начальник ГУР МО Кирилл Буданов, омбудсмен Дмитрий Лубинец, СБУ и МВД.

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«Медицинская помощь, социальная, юридическая, лечение, реабилитация, восстановление документов, банковских карт, жилье», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что продолжается работа и относительно последующих обменов, которая напрямую связанна с ситуацией на передовой.

«Наши активные действия — это в том числе увеличение тех, кого мы можем обменять. Чем больше российских солдат будут задержаны украинскими силами, тем быстрее мы сможем освободить наших воинов, наших героев из плена», — добавил Зеленский.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали, а также десять иностранцев.

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В конце марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Абрамович — «крайне эффективный посредник» на переговорах и помогает «частично модерировать процесс». В апреле президент Владимир Зеленский подтвердил, что Абрамович входил в состав российской переговорной группы и приезжал в Киев.

Источники Financial Times сообщали, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. Газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

В августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что роль Романа Абрамовича в переговорах Украины с Россией преувеличена.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Обмен пленными Война в Украине Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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