«Король антисемитизма после Гитлера». Зеленский о Путине, который назвал его «позором еврейского народа» 21 июня, 13:45 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после хамского заявления российского диктатора Владимира Путина, который назвал его "позором еврейского народа", для него была важна реакция мира.

Об этом он сказал в интервью BBC.

После вопроса журналиста о реакции Зеленского на эти высказывания, президент Украины глубоко вдохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить.

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«Такое впечатление, что он не до конца понимает свои слова. Извините, но он будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить», — заявил Зеленский, поблагодарив за поддержку, которую получил.

16 июня Путин, прикрываясь неназванными «друзьями», назвал президента Украины «позором еврейского народа».

После этого в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр заявили, что Путин распространяет нелепую ложь о Холокосте и его следует классифицировать как «отрицателя Холокоста».



Главный раввин Украины Моше Реувен Асман подчеркнул, что гордится Зеленским: «он не сбежал и делает все для помощи украинскому народу».

