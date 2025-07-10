Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия пытается наносить удары по Украине как можно чаще, чтобы украинцы страдали и выезжали из страны.

Об этом он сказал на пленарной сессии Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме в четверг, 10 июля.

Зеленский отметил, что сейчас украинцы сталкиваются с атаками сотен дронов каждую ночь.

Реклама

«Это — чистый терроризм. Ночью накануне они запустили более 700 дронов и ракет, этой ночью — около 400. Они пытаются делать это как можно чаще. И это именно то, чего хочет (российский диктатор Владимир — ред.) Путин: чтобы наши люди страдали, чтобы бежали из Украины, чтобы дома, школы — сама жизнь — были уничтожены везде, не только у передовой», — отметил глава государства.

Читайте также: В Киеве повреждены десятки инфраструктурных и жилых объектов в результате российской атаки

По его словам, год назад многие люди считали, что РФ хочет реальных мирных переговоров и прекращения огня, но на самом деле страна-агрессор никогда не готовилась к ним.

«Москва посылала эти сигналы, и все это было частью их пропаганды — попытка сказать, что Украина не хочет мира. Но мы тогда сказали — на Россию должно быть давление, потому что она не готовилась к миру. И сейчас все видят, что Путин отверг каждое мирное предложение и эскалирует насилие», — добавил украинский президент.

В ночь на 10 июля армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.

Больше всего от комбинированного удара РФ пострадал Киев. На Подоле разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Кроме того, последствия атаки фиксируют в восьми районах. Сейчас известно о 19 пострадавших.