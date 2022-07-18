Судный день наступит для РФ. Зеленский ответил на «не очень трезвую» истерику Медведева

18 июля, 05:33
Зеленский назвал цинизмом заявления Медведева в годовщину трагедии МН17 (Фото:Офис президента)

Зеленский назвал цинизмом заявления Медведева в годовщину трагедии МН17 (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные истерические заявления бывшего президента и премьера России, который сейчас является замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Глава государства назвал цинизмом то, что заявления Медведева прозвучали в годовщину трагедии Боинга МН17. Зеленский отметил, что судный день в буквальном смысле наступит для преступного российского режима.

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«Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы судном дне для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое устрашение. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня — в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского Боинга. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма: 80 детей, граждане десяти государств. Уже тогда Россия шла по этому пути — к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится по поводу российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально», — заявил президент.

https://www.youtube.com/embed/ZjM1e27KpyY
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Бывший президент и премьер России, который сейчас является замглавы Совбеза РФ, Дмитрий Медведев разразился новым потоком истерических угроз в адрес Украины на встрече с ветеранами Второй мировой войны в Волгограде.

Не называя никого конкретно, Медведев сказал, что «отдельные экзальтированные кровавые клоуны… пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее».

«Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит „судный день“, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно», — сказал бывший президент и премьер России.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAL5-3Q0Fy0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Дмитрий Медведев MH17 Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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