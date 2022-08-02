Зеленский ответил на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе 2 августа, 00:02 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается заменить памятник Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Геррингтону.

Об этом говорится на сайте президента.



Автор петиции Матвеев Алексей Юрьевич предлагает заменить памятник Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Геррингтону. Соответствующая петиция набрала нужное количество голосов, поэтому глава государства дал ответ.

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Поскольку памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение одесских депутатов.

«Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть затронутые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — заявил глава государства.

Также в письме в Одесский городской совет президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно — очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

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