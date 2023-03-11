Работа правительству и ученым. Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию 11 марта, 07:18 Кремль (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о переименовании России в Московию и замене термина российский на московский, а Российскую Федерацию — на Московскую федерацию.

Автор петиции, набравшей более 25 тысяч подписей, указывает, что «историческим названием России является Московия».

«Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX вв. , которые производились в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название», — говорится в петиции.

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Автор обращения отмечает, что «Россия существует только 301 год» — с 22 октября 1721 года, когда московский царь Петр I провозгласил Московское царство «Российкой империей».

В своем ответе Владимир Зеленский указал, что «поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Зеленский также сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вместе с научными учреждениями комплексно проработать этот вопрос.

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В ноябре 2022 года постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал украинских чиновников и парламентариев принять закон, согласно которому Украина будет официально называть РФ Московией.