Зеленский ответил на петицию о демобилизации военнослужащих по собственному желанию
Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации мобилизованных по собственному желанию военнослужащих, отслуживших один год.
На сайте электронных петиций Зеленский отметил, что согласно действующему законодательству, демобилизация возможна по возрасту, по состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным уважительным причинам, которые также прописаны в законодательстве.
«В условиях действия правового режима военного положения увольнение военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — заявил он.
Зеленский также добавил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы.