Зеленский ответил на петицию о демобилизации военнослужащих по собственному желанию

1 декабря, 19:52
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Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации мобилизованных по собственному желанию военнослужащих, отслуживших один год.

На сайте электронных петиций Зеленский отметил, что согласно действующему законодательству, демобилизация возможна по возрасту, по состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным уважительным причинам, которые также прописаны в законодательстве.

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«В условиях действия правового режима военного положения увольнение военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — заявил он.

Зеленский также добавил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Демобилизация Владимир Зеленский Война России против Украины

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