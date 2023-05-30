Зеленский назвал условие посредничества Китая в войне России против Украины 30 мая, 13:01 Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью европейскому корреспонденту Чосуна Ильбо Чунг Чуль Хвану в своем офисе в центре Киева в мае 2023 года (Фото:Chosun Ilbo)

Китай может сыграть роль посредника в достижении мира между Украиной и Россией только при условии, что будет соблюдена позиция относительно полного вывода оккупационных войск со всей украинской территории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo.

Зеленский считает, что Китай пытается занять нейтральную позицию между Западом и Россией, балансируя между этими двумя сторонами.

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«Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Относительно собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь», — сказал он.

Зеленский высказывает мнение, что Китай может быть полезным в достижении мира, если он займет четкую и непоколебимую позицию по выводу российских войск со всей территории Украины.

18 мая Глава Офиса президента Андрей Ермак провел брифинг по ситуации с безопасностью в Украине для правительственной делегации Китая во время визита спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Ермак отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

24 февраля Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

Однако заместитель главы Офиса президента Игорь Жовкла заявил, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская. Позиции других государств также будут учитываться, если они будут приемлемыми для Украины.

