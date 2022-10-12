Зеленский отметил украинского защитника, который сбил российские ракеты из ПЗРК Stinger 12 октября, 02:41 Украинский военный уничтожил две вражеские ракеты (Фото:Кадр из видео Оперативний ЗСУ/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский отдельно отметил украинского военного Дмитрия Шумского из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона, который сбил две российские ракеты.

«По представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10-го октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК Stinger сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это», — заявил президент.

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10 октября российские оккупанты начали массированные ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. В результате во многих областях были проблемы с электроэнергией.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.