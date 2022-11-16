Зеленский поручил Данилову отреагировать на петицию о полной блокировке издания Страна.ua 16 ноября, 23:57 Основатель Страна.ua Игорь Гужва (Фото:facebook.com/veprwork)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о полном блокировании и прекращении сотрудничества госорганов с пророссийским изданием Страна.ua.

Ответ опубликован на сайте президента.

Зеленский напомнил, что Совет нацбезопасности и обороны дважды вводил санкции против учредителей сайта и блокировал интернет-ресурсы, связанные с этим изданием. Зеленский также напомнил, что реализация и мониторинг эффективности санкций — это ответственность Кабинета министров вместе со Службой безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации и Национального банка с участием Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Электронную петицию направили секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову с просьбой рассмотреть поднятые в нем вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать инициатора о результатах.

Накануне журналисты этого издания побывали в деоккупированном Херсоне.

Кроме того, редакция пророссийского издания создала новый Youtube-канал для обхода запретов, а после деоккупации Балаклеи журналистов Страна.ua. аккредитовали в государственный пресс-тур.

20 августа 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий, а также народного депутата Андрея Деркача и Игоря Гужвы (основатель Страна.ua) и «аффилированных с ним юридических лиц».

