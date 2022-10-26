«Месть будет справедливой и неизбежной». Зеленский отреагировал на обстрел Днепра

26 октября, 00:49
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Последствия российского удара по Днепру (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

Последствия российского удара по Днепру (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Днепру, в результате которого погибли два человека.

«Сегодня произошел очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них — беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным», — заявил президент.

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Российские оккупанты во вторник, 25 октября, выпустили ракеты по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате российской атаки погибли два человека, еще три были ранены. По его словам, оккупанты ударили по одному из районов города.

Позже он добавил, что в результате российского удара по Днепру погибла беременная девушка.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9MldsRbSUo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Город Днепр Война России против Украины

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