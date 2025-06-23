Зеленский отреагировал на российский удар по полигону ВСУ: нужна полная ответственность

Зеленський вимагає повного звіту про ракетний удар РФ по полігону ЗСУ на півдні України (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает полный отчет об обстоятельствах и последствиях ракетного удара по тренировочному полигону ВСУ на юге Украины.

Об этом он заявил в воскресенье, 22 июня, во время вечернего обращения.

«Ожидаю полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность», — отметил президент.

Реклама

Зеленский также сообщил, что имел разговор с министром внутренних дел Игорем Клименко и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Они обсудили использование беспилотников подразделениями Национальной гвардии и меры для эффективного уничтожения российских разведывательных дронов.

«Все должно быть настроено системно так, чтобы российские дроны-разведчики уничтожались, и уничтожались максимально оперативно», — подчеркнул президент.

В воскресенье, 22 июня, россияне нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с личным составом.

В результате атаки погибли по меньшей мере трое военнослужащих, еще 14 получили ранения.

Как сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в прямом эфире телемарафона Єдині новини, предварительно, россияне нанесли удар ракетой типа Искандер-М.

По его словам, во время воздушной тревоги личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях, однако часть военных проигнорировала правила безопасности — большинство из них и получили ранения.