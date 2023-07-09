«У него уже был шанс». Зеленский отреагировал на заявления Трампа о возможности за сутки остановить войну 9 июля, 23:35 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Scott Morgan)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о возможности остановить войну за 24 часа.

Об этом сообщает ABC News.

«Желание довести войну до конца — это прекрасно. Но это желание должно базироваться на каком-то реальном жизненном опыте. Ну, похоже, эти 24 часа уже имел Дональд Трамп когда-то в его жизни. Мы были на войне, не полномасштабной войне, но мы были на войне и как я предполагаю, у него было это время в его распоряжении, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты», — заявил президент.

Глава государства отметил, что Байден мог бы завершить войну и за 5 минут, но ценой территорий или интересов Украины. Зеленский подчеркнул, что украинцы не согласятся на это.

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3 мая 2023 года было опубликовано интервью Трампа британскому консервативному политику и блогеру Найджелу Фараджу. Он заявил, что во вторжении РФ в Украину виноват Джо Байден, потому что до его прихода в Белый дом Путин якобы никогда не проявлял интереса к военному решению своих проблем с Украиной. О событиях 2014−2022 годов на Донбассе Трамп либо не знал, либо забыл.

«Если бы я был президентом… я закончил бы ту войну за один день, это займет 24 часа. Я хорошо знаю [Владимира] Зеленского, я хорошо знаю Путина… Эта сделка будет легкой», — заявил политик.

Фарадж несколько раз пытался вытянуть уточнения, как именно будут завершены боевые действия. Трамп избегал конкретики, сказав лишь: «Во многом это связано с деньгами. И во многом это связано с вооружением, которое мы предоставляем».