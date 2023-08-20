«Готовы обменять Белгород». Зеленский отреагировал на предложение обмена украинских территорий на вступление в НАТО — видео

20 августа, 19:57
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение об обмене украинских территорий на вступление в НАТО (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение об обмене украинских территорий на вступление в НАТО (Фото:www.president.gov.ua)

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вопрос журналистов об обмене украинских территорий на членство в НАТО во время своего визита в Данию.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

На вопрос журналистки, как может прокомментировать глава государства вопрос обмена украинских территорий на членство в НАТО, Зеленский ответил:

Видео дня

«Обмен территориями? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО».

В воскресенье, 20 августа, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Нидерланды, а затем приехал в Данию.

В тот же день издание The Wall Street Journal сообщило, что некоторые западные чиновники предлагают Украине соглашение о территориальных уступках для прекращения войны в обмен на вступление в НАТО.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Украина Вступление в НАТО Владимир Зеленский Война России против Украины Временно оккупированные территории

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