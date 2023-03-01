Тысячи людей работают на этот результат. Зеленский прокомментировал длительное отсутствие отключений электричества

1 марта, 00:44
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Электроэнергию в Украине не отключали больше двух недель (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Электроэнергию в Украине не отключали больше двух недель (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продолжительное отсутствие отключений электроэнергии для потребителей.

«Сегодня в нашей энергосистеме не было дефицита. Не было отключений электричества по стране. Тысячи людей каждый день работали и работают на этот результат. Восстанавливали то, что можно было восстановить после российских ударов. Берегли энергосистему. Помогали городам, громадам, людям», - заявил глава государства.

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Зеленский при этом напомнил, что сохраняется угроза новых ракетных атак россиян по критической инфраструктуре Украины.

«Конечно, угроза еще сохраняется. Конечно, мы будем сражаться и защищаться. Мы обязательно выстоим, что бы ни делал враг», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/TzA0wP53Rao
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Стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии в Украине начались осенью 2022 после того, как российские террористы начали обстрелы критической инфраструктуры. В конце зимы ситуация стабилизировалась – свет потребителям не выключали больше двух недель.

https://www.youtube.com/watch?v=3HEZpXe2k4Q
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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