Украина под обстрелами. Оккупанты продолжают делать то, что лучше всего умеют — терроризировать и убивать мирных людей — Зеленский 18 октября, 10:46 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На фоне массированных вражеских обстрелов по украинским городам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты продолжают делать то, что лучше всего умеют — терроризировать и убивать мирных людей.

«Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют — терроризировать и убивать мирных людей», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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Зеленский напомнил, что в Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом.

«Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы?» — говорится в сообщении.

Президент добавил, что государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями.

«Лишь подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать», — говорится в сообщении.

Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы в объекте энергообеспечения на левом берегу столицы.

В Житомире после удара по объекту энергетики двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.