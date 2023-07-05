Зеленский об ударе по Первомайскому: россияне хотят стать образцом по уничтожению жизни 5 июля, 00:13 Оккупанты ударили по Первомайскому ракетой Искандер (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Первомайского на Харьковщине ракетой Искандер.

«Российские террористы хотят стать образцовыми в том, как они уничтожают жизнь. Мы же станем образцовыми в том, как жизнь защищаем и как потом жизнь отвечает — справедливо и неизбежно — на каждый нанесенный удар каждому террористу», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что российские террористы будут нести ответственность за это преступление и другие.

«Нацисты пытались скрыться от правосудия. Довольно долго. Но многих из них нашли и до сих пор привлекают к ответственности. Рашистов поймаем значительно быстрее», — заявил президент.

Российские оккупанты атаковали жилой квартал в Первомайском днем 4 июля. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

В результате обстрелов в данный момент известно о 43 пострадавших — среди них 12 детей, в том числе двое младенцев.