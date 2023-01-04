«Очередное признание террористов». Зеленский отреагировал на обстрел ледовой арены в Дружковке

4 января, 03:27
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Последствия обстрела ледовой арены в Дружковке (Фото:hochu_dodomu/Twitter)

Последствия обстрела ледовой арены в Дружковке (Фото:hochu_dodomu/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел россиянами Дружковки Донецкой области, где разрушили ледовую арену.

"Русская ракета против Альтаира в Дружковке - это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор из Донбасса и других земель Украины", - заявил президент.

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Он напомнил, что ледовая арена работала еще до войны и до прихода на Донбасс россиян.

"Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни. Краматорск, Славянск, Константиновка, Бахмут, Покровск, Донецк, Торецк и другие города и села Донбасса - все знали, что это за арена, и многие там бывали. В прошлом году ее использовали. для сбора и распределения гуманитарной помощи", – сообщил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=S1Y0o75MlcY
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2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.

В результате российского ракетного удара по Дружковке Донецкой области погиб один человек, еще один - ранен.

https://www.youtube.com/watch?v=-7PshASV2dc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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