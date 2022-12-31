«Не итог года, а итог судьбы самой России. Украина никогда вас не простит». Зеленский о массированном предновогоднем терроре РФ 31 декабря, 18:04 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Реагируя на массированный ракетный удар РФ по Украине в субботу, 31 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что это не «итог года, как того хотели террористы, а итог судьбы самой России», и украинцы никогда не простят россиян.

Об этом он сказал во время своего вечернего видеообращения.

По словам Зеленского, ракеты были нацелены против народа, а «нелюди», которые это сделали, проиграют. Президент поблагодарил западных партнеров за системы ПВО для Украины — «если бы не они уровень потерь был бы значительно больше».

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«Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их осуществляет, — не получат помилования. Мягко говоря», — заявил он.

Также Зеленский обратился по-русски к гражданам РФ. Он отверг бред кремлевских пропагандистов о «войне с НАТО» за «что-то историческое». По его словам, россияне воюют против Украины, чтобы диктатор Владимир Путин оставался у власти до конца своей жизни.

«А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит, никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это, что он разрушил, и всех, кого убил», — констатировал президент.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 21 пострадал. Также повреждены отели и Палац Україна в центре города. Атаковали Хмельницкую, Запорожскую область и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.

