Зеленский отметил бойцов на Бахмутском и Таврическом направлениях

16 мая, 23:50
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский отметил бойцов на Бахмутском и Таврическом направлениях. Во вторник, 16 мая, он провел заседание Ставки.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

В ходе Ставки прозвучали доклады командующих оперативных направлений, главкома, чиновников, отвечающих за обеспечение обороны, разведки.

Видео дня

«Очень важный доклад генерала Сырского о ситуации на Бахмутском направлении. Я благодарю всех наших бойцов там, каждого солдата, сержанта, офицера, которые делают сверхчеловеческие вещи на этом направлении. Молодцы. Молодцы все!», - подчеркнул президент.

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Он отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду, десантников «Восьмидесятки» и воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Ваша смелость, ваша решимость и ваши успехи в уничтожении врага – это очень важно! Спасибо!», - отметил Зеленский.

Также Президент упомянул о бойцах на Таврическом направлении.

«Семьдесятдевятка» — знаменитая 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады, 74-й отдельный разведывательный батальон, 116-я отдельная бригада территориальной обороны. вам ! Устойчивость и меткость ваша — образцовые", — сказал глава государства.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Тавричная Война в Украине Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины фортеця Бахмут

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