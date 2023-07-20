Только за четыре дня этой недели российские террористы применили против Украины почти 70 ракет различных типов — Зеленский 20 июля, 23:32 Президент Украины Владимир Зеленский отметил усиление ПВО южных регионов Украины из-за последних четырехдневных разрушительных атак страны-агрессора РФ (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты использовали почти 70 ракет и 90 беспилотников Shahed за последние четыре дня обстрелов южных регионов Украины.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении.

«Только за четыре дня этой недели, с понедельника, российские террористы уже применили против нашего государства и в значительной степени — именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин. Применили почти 70 ракет различных типов, почти 90 шахедов», — сказал Зеленский.

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Глава государства поблагодарил украинских защитников, которые сбили значительное количество вражеских ракет и дронов, однако отметил необходимость усиления противовоздушной обороны.

«К сожалению, мощностей украинской ПВО пока не хватает, чтобы дать защиту всему украинскому небу. Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам, громадам нашей страны», — резюмировал Зеленский.

В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «шахеды».

