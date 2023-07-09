На этой неделе есть за что поблагодарить Силы обороны — Зеленский 9 июля, 18:48 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский отметил ряд бригад и воинов, которые проявили себя на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По его словам, на этой неделе есть за что быть благодарными воинам 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады и десантникам 80-й бригады.

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Также Зеленский отметил, что на Таврическом направлении отличились десантники 79-й бригады, артиллеристы 55-й отдельной бригады Запорожская Сечь, 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада.

Президент Украины отдельно отметил ряд воинов Сил обороны.

«Особо отмечу воина бригады Запорожская Сечь — майора Владимира Гончарова. Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар — 35-я отдельная бригада морской пехоты — спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец — стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы Магуры 47-й отдельной механизированной бригады — майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамив. Спасибо, ребята!», — сказал Зеленский.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 600 оккупантов. Общее количество потерь армии страны-агрессора РФ приближается к 235 тысячам военнослужащих.

По данным Генштаба, российские оккупанты безуспешно наступают на востоке Украины, сосредотачивая основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

