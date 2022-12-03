Зеленский отметил людей, возвращающих нормальную жизнь в Херсонской области 3 декабря, 02:07 В Херсон и область возвращается нормальная жизнь (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил людей, которые работают над тем, чтобы в освобожденные населенные пункты Херсонщины понемногу возвращалась нормальная жизнь.

"Хочу сегодня отметить и всех, кто возвращает нормальную жизнь в освободившиеся районы, в частности, на Херсонщину и в город Херсон. Это люди из разных областей – все объединились, все откликнулись на призыв помочь... Это наши энергетики, строители, связисты, ремонтные бригады, бизнес, местные руководители, саперы", - заявил президент.

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Президент подчеркнул, что саперы за неделю изъяли более 200 взрывоопасных предметов. Также в Херсонской области еженедельно лучше работает покрытие связи, снабжение электричеством и газом, становится больше транспортных возможностей.

"Сегодня же в Херсоне заработала и трансляция украинского телемарафона Единые новости. Я благодарю всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы и различные усилия террористов препятствовать нам делает все, чтобы украинцы могли жить – жить нормально", - заявил президент.

