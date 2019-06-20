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Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках

Сегодня, 15:03
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Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко от 2005 года относительно порядка использования проблесковых маячков.

Соответствующий указ № 416/2019 Зеленский подписал в четверг, 20 июня.

«Признать утратившим силу указ президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах», — говорится в указе.

Указ Ющенко регулировал применение спецсигналов на спецтранспорте.

В частности, он устанавливал, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, используемых для передвижения лиц под госохраной, или на транспортных средствах МВД, ВСУ, СБУ, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, Нацбанка и др.

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Специальные световые сигнальные устройства красного, зеленого цвета могли устанавливаться исключительно на транспортных средствах подразделений тогдашней Госавтоинспекции МВД и Управления госохраны Украины.

Указ запрещал выдачу каких-либо документов, предоставляющих право или содержащих просьбы о предоставлении права беспрепятственного проезда автотранспорта.

Теги:   Виктор Ющенко Владимир Зеленский

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