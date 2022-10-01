Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию 1 октября, 09:13 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию.

Об этом говорится в его указе, опубликованном на сайте главы государства 30 сентября.

Так, Зеленский внес изменения в свой указ от 29 декабря 2021 года Об освобождении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году.

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Согласно новому указу, запланированная на октябрь-декабрь демобилизация «отложена на срок не ранее объявления в установленном порядке демобилизации». Призыв, который должен пройти в эти месяцы, отменен.

В апреле Зеленский уже подписывал указ об отмене весеннего призыва.



Ранее Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможности объявления дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб. По его словам, «есть определенные шаги, в частности, связанные с формированием резервов, их подготовкой».