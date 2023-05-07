В результате российского удара по группе ГСЧС погибли девять человек — Зеленский 7 мая, 20:39 Россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на группу ГСЧС (Фото:ГСЧС)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара по группе ГСЧС в субботу, 6 мая, погибли девять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 7 мая.

«Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев — они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным и близким погибших», — сказал Зеленский.

Видео дня

Вчера, 6 мая, в ГСЧС сообщили, что в Херсонской области погибли шесть их сотрудников, попавших под вражеский обстрел во время выполнения задач по разминированию. Предварительно, оккупанты сбросили на них взрывчатку с беспилотника.