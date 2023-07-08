«Идем вперед». Зеленский опубликовал видео с командующими по случаю 500 дней полномасштабной войны 8 июля, 18:20 Залужный и другие украинские командующие говорят «Идем вперед» в ролике к 500 дням полномасштабной войны (Фото:Скриншот из видео Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в 500-й день полномасштабной войны опубликовал видео с руководителями украинских силовых ведомств и военными командующими. В ролике все они по очереди говорят: «Идем вперед».

Видео Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

«500 дней полномасштабной войны. И ни одного дня слабости. Спасибо всем, кто сражается ради свободы и независимости Украины», — подписал пост Зеленский.

Видео дня

В ролике появляются в частности главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОСГВ Таврия Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, командующий ОСГВ Одесса Эдуард Москалев, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, командующий Силами теробороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава СБУ Василий Малюк, командующий морской пехотой Юрий Содоль, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, военнослужащие и сам президент.

Все они говорят: «Идём вперёд».

На 500-й день от начала полномасштабного вторжения РФ президент Владимир Зеленский также посетил остров Змеиный. Вместе с ним был и начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

