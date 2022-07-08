У Бога свой план. Нам под силу преодолеть дракона, от которого дрожало полмира — Зеленский 8 июля, 04:44 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский за одну минуту до полночи опубликовал короткое видео, в котором заявил, что Украине «под силу победить дракона, от которого дрожало полмира».

В видео президент отметил, что Украина и украинцы стало супергероями для всего мира, но за это «пришлось заплатить большую цену». Президент уверен, что украинский флаг вслед за островом Змеиным вернется со временем и в Крым и в другие оккупированные территории.

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«До полуночи 1 минута и одна мысль, которой я хочу поделиться. 134 дня нам не просто засыпать, но все эти дни мы знаем, для чего просыпаемся, для кого, а главное — кем. Мы — украинцы, просто люди, добрый, мирный народ, мы ворвались в топ мировых новостей и в супергерои. Такой ценой. Все, чего хотели — просто жить. Свободно на своей земле. Но у Бога свой план. И если преодолеть дракона, от которого дрожало полмира, выпало именно нам и именно нам выпало быть андердогом, которому давали 3 суток, а он бьется пятый месяц — ну что ж, значит, нам это под силу. Кто рожден ползать — не заберет даже Змеиный у того, кому выпало летать. Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-то он обязательно будет на полуострове Крым. И во всех наших оккупированных городах и селах. И в каждом из них будет звучать наш гимн», — заявил президент.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.



Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

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