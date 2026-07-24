Зеленский считает, что нам нужно защитить экономические процессы в Украине (Фото: Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с руководством Вооруженных сил Украины и Министерства обороны определил дальнейшие действия украинских сил в акватории Черного моря.

Об этом глава государства написал в Telegram.

По словам Зеленского, в ходе совещания обсуждались оборонные, экономические и дипломатические вызовы, а также ключевые задачи для Украины на август и последующие месяцы.

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Президент отметил, что Россия продолжает осуществлять целенаправленные террористические атаки на украинскую инфраструктуру. Среди основных вызовов он назвал ситуацию в энергетической сфере, на рынке топлива, в аграрном секторе, а также обеспечение экспорта зерна.

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Особое внимание, по его словам, уделили усилению противовоздушной обороны и ускорению реализации проектов по защите украинского неба.

Зеленский подчеркнул, что международные партнеры должны четко осознавать свою ответственность за поддержку Украины. По его словам, первоочередной задачей остается оперативное выполнение договоренностей о поставках ракет для систем Patriot.

Президент также поблагодарил соседние государства Европейского союза, готовые расширять трансграничное сотрудничество для защиты украинской экономики и безопасности. Он сообщил, что премьер-министр представит европейским партнерам пакет соответствующих предложений.

Кроме того, Зеленский заявил, что правительство должно подготовить пакет решений во взаимодействии с международными партнерами, который поможет защитить экономические процессы в Украине и обеспечить устойчивость государства.

«Вместе с руководством ВСУ и Министерства обороны мы определили, как наши силы будут действовать в дальнейшем в акватории Черного моря. Премьер-министр, министр иностранных дел, министр инфраструктуры, министр аграрной политики и должностные лица, которых привлечет глава правительства, должны разработать пакет решений в отношениях с партнерами, которые позволят нам защитить экономические процессы в Украине и сохранить необходимые основы нашей устойчивости», — заявил президент.

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По словам Зеленского, отдельные дополнительные задачи по работе с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива получил Рустем Умеров, который вскоре покинет пост секретаря СНБО.

17 июля, Войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области . В результате удара пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

19 июля россияне атаковали гражданское судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау недалеко от Одессы. В результате удара погибли 10 человек.

20 июля танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, подвергся удару примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

В ночь на 22 июля РФ нанесла удар беспилотником по балкеру Golden Rose в Черном море.

22 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается превратить Черное море в зону страха и нестабильности, целенаправленно атакуя гражданские торговые суда.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью по состоянию на 22 июля временно приостановлен заход судов в украинские морские порты, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, правительство работает над мерами по обеспечению стабильности экспорта.

По словам главы украинского МИД, только с начала июля российские войска атаковали 31 торговое судно.