Вооружение и инфраструктура для самолетов. Зеленский рассказал о приоритетных вопросах заседаний Ставки 27 августа, 22:29 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на грядущей неделе повестку дня будущих заседаний Ставки. Среди приоритетов — подготовка инфраструктуры для самолетов и усиление дипломатических усилий для получения военной помощи.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Зеленский отметил, что ключевые вопросы уже утверждены и внесены в повестку дня будущих заседаний.

«Будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов», — сказал глава государства.

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Зеленский добавил, что для военного командования была поставлена задача ускоренно «готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов». Между тем дипломатический корпус должен активнее «продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам».