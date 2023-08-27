Вооружение и инфраструктура для самолетов. Зеленский рассказал о приоритетных вопросах заседаний Ставки

27 августа, 22:29
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на грядущей неделе повестку дня будущих заседаний Ставки. Среди приоритетов — подготовка инфраструктуры для самолетов и усиление дипломатических усилий для получения военной помощи.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Зеленский отметил, что ключевые вопросы уже утверждены и внесены в повестку дня будущих заседаний.

«Будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов», — сказал глава государства.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/hcmF1pAnFc4

Зеленский добавил, что для военного командования была поставлена задача ускоренно «готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов». Между тем дипломатический корпус должен активнее «продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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