Зеленский обсудил с премьером Нидерландов дальнейшее сотрудничество по защите территорий Украины

9 ноября, 20:05
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь Украине в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры и в защите территории, в том числе с неба.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

«Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения», — говорится в сообщении.

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Зеленский также добавил, что рассчитывает на поддержку Нидерландами инициатив Украины в ООН.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Нидерланды Инфраструктура Военная помощь Марк Рютте Владимир Зеленский Война России против Украины

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