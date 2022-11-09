Зеленский обсудил с премьером Нидерландов дальнейшее сотрудничество по защите территорий Украины
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь Украине в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры и в защите территории, в том числе с неба.
Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.
«Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения», — говорится в сообщении.
Зеленский также добавил, что рассчитывает на поддержку Нидерландами инициатив Украины в ООН.