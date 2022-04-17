Зеленский обсудил с директором МВФ послевоенное восстановление Украины

17 апреля, 23:04
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Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой стойкости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.

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Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой стойкости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив», — написал президент.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1515769989835501568
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   МВФ Украина Владимир Зеленский Кристалина Георгиева

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