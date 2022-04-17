Зеленский обсудил с директором МВФ послевоенное восстановление Украины
Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой стойкости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.
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Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
«Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой стойкости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив», — написал президент.
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