«Все на войне». Зеленский обратился к жителям тыловых городов и призвал помогать армии 14 августа, 21:10 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям тыловых городов необходимо помнить, что РФ продолжает войну, и делать все для победы.

В своем вечернем видеообращении он рассказал, что на передовой общался с украинскими военнослужащими. Они сказали, что когда приезжают в тыловые города, то не видят такой поддержки, какая должна быть.

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«Воины с передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Что там люди живут и помнят, что воины — там, в Донецкой области, на других направлениях. Они бьются за Украину, отдают жизни за Украину. Свободу и независимость защищает не кто-то там на фронте, это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы. Все на войне», — напомнил Зеленский.

Он также добавил, что жители тыловых городов должны продолжать помогать биться украинским военнослужащим.

«И кто не бьется на передовой, должен помогать биться — не в барах, не в клубах, не каким-то показательным употреблением, а вполне конкретной помощью воинам. Это как минимум весь адреналин Украины — все эмоции страны, все силы страны должны быть там», — подчеркнул Зеленский.