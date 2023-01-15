Зеленский обратился к россиянам: Эти же террористы придут и за вами, защищать будет некому 15 января, 21:28 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В результате российского удара по жилому дому в Днепре погибли как минимум 30 человек, в том числе 15-летняя девочка; двое детей потеряли родителей. Неизвестна судьба более 30 человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего видеообращения в воскресенье, 15 января.

Он рассказал, что из-под завалов удалось спасти десятки человек, в том числе шесть детей (глава ОВА говорил о 39 спасенных). Зеленский подчеркнул, что поисковая операция будет продолжаться «столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь».



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Он поблагодарил всех, кто выразил Украине соболезнования и поддержку, а также обратился к россиянам, которые «не смогли произнести даже несколько слов осуждения этого террора», хотя все видят.

«Ваше трусливое молчание, попытка «переждать» то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать», — сказал Зеленский.

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Ранения получили более 70 человек. Поисковая операция продолжается уже больше суток. Работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров. Разрушены 72 квартиры, повреждены более 230. Без жилья осталось более 400 человек.

