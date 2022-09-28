«Хотите жить — бегите». Зеленский обратился к россиянам из-за мобилизации в РФ
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на фоне объявления «частичной» мобилизации в РФ.
В своем традиционном вечернем видеообращении он подчеркнул, что если они хотят жить, то им нужно бежать из страны или сдаваться в плен.
«Повторяю еще раз тем, кто понимает только по-русски. Хотите жить — бегите. Хотите жить — сдавайтесь в плен. Хотите жить — боритесь на своих улицах и за свою свободу», — заявил он.
Он также призвал граждан РФ не идти на войну против Украины.
«У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может у вас есть яхты? Или какой-то банк? Вы за что вообще боритесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать, и теперь — мобилизация. Боритесь за свое, не лезьте на нашу землю, в нашу душу и нашу культуру», — подытожил он.
21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.