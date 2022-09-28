«Хотите жить — бегите». Зеленский обратился к россиянам из-за мобилизации в РФ 28 сентября, 23:04 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на фоне объявления «частичной» мобилизации в РФ.

В своем традиционном вечернем видеообращении он подчеркнул, что если они хотят жить, то им нужно бежать из страны или сдаваться в плен.

«Повторяю еще раз тем, кто понимает только по-русски. Хотите жить — бегите. Хотите жить — сдавайтесь в плен. Хотите жить — боритесь на своих улицах и за свою свободу», — заявил он.

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Он также призвал граждан РФ не идти на войну против Украины.

«У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может у вас есть яхты? Или какой-то банк? Вы за что вообще боритесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать, и теперь — мобилизация. Боритесь за свое, не лезьте на нашу землю, в нашу душу и нашу культуру», — подытожил он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.