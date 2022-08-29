День шахтера. Оккупированный Донецк унижен и ограблен Россией — Зеленский 29 августа, 00:43 Улицы оккупированного Донецка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В День Донецка и День Шахтера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернется на Донбасс, который оккупировала РФ.

«Ежегодно в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника — День города Донецка и День шахтера. В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка», — заявил президент.

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Глава государства отметил, что Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины, а шахтерский труд одной из самых уважаемых профессий.

«Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина обязательно вернется на Донбасс, а людям данного региона вернется достоинство и возможность нормально жить. Так же будет на всех временно оккупированных территориях.

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