Ульяна Супрун
Молодость и витамины. Чем полезна клубника и как ее правильно есть
Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Владимир Фесенко
Парламент новичков
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность

Вчера, 12:54
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР попали в плен к боевикам.

Служебное расследование инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

«Вместе с тем, относительно командования батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ Новотроицкое, КП Березовое-1 и Березовое-2 порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

«Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят», — отметил президент.

22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.

По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.

Теги:   Война на Донбассе ООС Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 09:49

img
Во Львовской области произошел обвал на шахте: погибли двое горняков
Страны

Сегодня, 00:43

img
В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы
Политика

Вчера, 19:28

img
Зеленский назначил нового начальника госохраны

ТОП 3

События

Вчера, 12:54

img
Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность
30393
События

Вчера, 10:20

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
22543
События

Вчера, 08:07

img
Начинайте покупать — сейчас лучшее время. Известные бизнесмены и СЕО — о кризисе и секретах успеха
4231