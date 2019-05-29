Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность Вчера, 12:54 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР попали в плен к боевикам.

Служебное расследование инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

«Вместе с тем, относительно командования батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ Новотроицкое, КП Березовое-1 и Березовое-2 порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

«Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят», — отметил президент.

22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.

По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.