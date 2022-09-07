Отмена упрощенного визового режима. Россияне несут моральную ответственность за войну в Украине — Зеленский 7 сентября, 00:16 Еврокомиссия рекомендовала приостановить упрощенный визовый режим с Россией (Фото:SchengenVisaInfo/Twitter)

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение Еврокомиссии рекомендовать отменить упрощенный визовый режим для россиян демонстрирует, что они несут моральную ответственность за войну в Украине.

«Европейский Союз сделал существенный шаг в визовом вопросе относительно граждан России. Еврокомиссия утвердила предложение приостановить упрощенный визовый режим, который сейчас действует между ЕС и РФ. Естественно, это еще не полный визовый бан, но это уже демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и всей Европы», — заявил Зеленский.

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Глава государства отметил, что недопустимым является то, что до сих пор полностью не остановлена выдача шенгенских виз российским пропагандистам, которые ежедневно врут.

«Абсолютно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или шопинга те, кто у себя дома в России не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них. И нельзя воспринимать спокойно, что российские пропагандисты до сих пор имеют возможность пребывать в европейских странах, ежедневно врать в репортажах и включениях из европейских столиц. Врать о Европе, унижать ее и, при этом, быть там. Абсурд, который следует немедленно прекращать», — заявил президент.

Еврокомиссия во вторник, 6 сентября, предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь решение должен принять Совет ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон во время брифинга выразила надежду, что Совет ЕС примет решение уже на этой неделе и упрощенный визовый режим прекратит действовать с 12 сентября.



В Еврокомиссии объяснили, что россияне столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы, а страны ЕС смогут тщательнее контролировать, кому их выдают. В то же время Евросоюз останется открытым для некоторых категорий, среди которых «члены семей граждан ЕС, журналисты, диссиденты и представители гражданского общества».

Визовый сбор для граждан страны-террориста увеличится с 35 до 80 евро, время обработки заявления — с 10 до 15 дней и может быть продлено до 45 дней в отдельных случаях. Также россиянам понадобится больше документов при подаче заявления, а правила для получения многократных виз будут более строгими.

Инфографика: НВ

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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