Зеленский рассказал о состоянии детей пострадавших от ракетного удара на Днепропетровщине 4 июня, 22:24 Зеленский подчеркнул, что Украина имеет достоверную информацию о гибели 485 детей за время войны России против Украины (Фото:Скриншот из видео Владимир Зеленский/Facebook)

В субботу, 3 июня, в результате ракетного удара россиян в городе Подгородное вблизи Днепра погиб один ребенок, также ранены 25 человек, из них 5 детей.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«25 человек получили ранения, из них пятеро — дети. Давид, ему 6 лет, — тяжелое состояние, парень госпитализирован. Денис, ему 11 лет, — тоже тяжелое состояние, госпитализирован. Александр, 15 лет, — тоже тяжелое состояние. Лиза, 17 лет, — лечение амбулаторное. Кира, ей 10 лет, — минно-взрывная травма, лечение амбулаторное. Лиза, 2 года девочке, она была убита этой российской ракетой. Вероятно, Искандер. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил Зеленский.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет достоверную информацию о гибели 485 детей за время полномасштабной войны.

«Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка. К сожалению, настоящее число больше. Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских оккупантов, мы узнаем страшную правду об оккупации. О том, сколько людей, сколько детей в захоронениях на оккупированной территории — в могилах этой войны, этой агрессии. И сколько еще до сих пор под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Украина не имеет полной информации о сотнях тысяч детей, которые были депортированы в Россию. Однако в Украину удалось вернуть 371 ребенка, и известно еще о по меньшей мере 19,5 тысяч депортированных украинских детей.

3 июня российские войска совершили атаку на жилые дома в Подгородненской территориальной общине на Днепропетровщине. В результате ракетного удара погибла двухлетняя Лиза Приходько, ее тело было найдено спасателями под завалами дома.

31 мая Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернули 371 вывезенного Россией ребенка, и принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, которого подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины на территорию России с 24 февраля 2022 года.