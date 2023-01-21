Со слезами на глазах. Владимир и Елена Зеленские простились с погибшим в авиакатастрофе руководством МВД 21 января, 14:32 Владимир Зеленский во время церемонии прощания с руководством МВД (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В субботу, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли попрощаться с руководством МВД, которое погибло во время авиакатастрофы в Броварах. Глава государства не смог сдержать слез.

На церемонию прощания, которая началась в Национальном центре Украинского дома в 11:00, приехали также родственники и близкие погибших, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, нардепы.

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По данным Геращенко, церемония похорон Дениса Монастырского, Евгения Енина, Михаила Павлушка, Николая Анацкого состоится в 15:30 на Байковом кладбище в Киеве.

Похороны Татьяны Шутяк и Андрея Маринченко по воле родных пройдут в Хмельницком и Каневе соответственно.

Церемония прощания и похорон экипажа вертолета пройдет сегодня в Нежине.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего погибли 14 человек, в том числе все девять, находившиеся в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок. Пострадали 25 человек — из них 11 детей.