«Не сегодня». Зеленский не стал говорить о результатах боев на Донбассе и юге 9 июня, 01:13 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Украины Владимир Зеленский не стал говорить о результатах боев на юге и востоке последних дней.

«Авдеевка, Марьинка, весь восток, ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки… видим каждую деталь, но озвучивать не сегодня», — заявил президент.

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Зеленский поблагодарил всех военных, которые добиваются результата во время боев против российских оккупантов.

«Донецкая… очень жестокие бои, но есть результат. Я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат. Бахмут, молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину», — заявил Зеленский.

Ранее американские СМИ сообщали, что ВСУ начали контрнаступление против российских войск. Представители в ВСУ сообщили СМИ, что был осуществлен прорыв к оккупированной Россией территории.

3 июня в интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

8 июня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина способна дать отпор войскам РФ и имеет необходимое оружие для этого.