«Безопасность Европы начинается с Украины». Зеленский рассказал о ключевых аспектах безопасности на европейском континенте 16 июля, 21:42 Президент Украины Владимир Зеленский считает, что безопасность Европы начинается с суверенитета и силы Украины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В воскресенье, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение и заявил, что Украина никогда не откажется от своего суверенитета и все равно победит.

Об этом говорится в официальном Telegram главы государства.

«Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит», — сказал Зеленский.

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Глава государства убежден в том, что каждый год Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность.

«Украина это может. Может благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства — это их личная воля. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев — разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой», — подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, безопасность европейского континента начинается с суверенитета и силы Украины.