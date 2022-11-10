«Мы показали нашу силу». Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО 10 ноября, 23:20 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Членство Украины в Североатлантическом альянсе является справедливым, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности», — отметил президент.

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При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше времени, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.

«Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей», — добавил глава государства.

6 октября Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина «дает пас» Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

