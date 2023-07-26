Зеленский приветствовал решение Совета Украина-НАТО осудить выход России из «зерновой сделки» 26 июля, 22:27 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В среду, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Совета Украина-НАТО осудить выход России из «зерновой сделки».

Зеленский в Twitter поблагодарил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и его заместителя Мирчи Джоане за проведение заседания Совета Украина-НАТО.

«Приветствуем четкое и однозначное осуждение Альянсом выхода России из зерновой сделки», — подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что Совет Украина-НАТО, который был создан всего две недели назад на саммите Альянса в Вильнюсе, уже успел зарекомендовать себя как эффективный механизм кризисных консультаций.

Зеленский отметил, что Украина будет продолжать выполнять все свои обязательства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.



Он добавил, что Украина ценит поддержку союзников в этом вопросе.

«Остаемся едиными с Альянсом на пути к членству в НАТО», — подчеркнул глава государства.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить безопасность в Черноморском регионе на фоне отказа страны-агрессора продолжать выполнять «зерновое соглашение».

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

После этого Минобороны страны-агрессора заявило, что будет считать все суда, следующие в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

Минобороны Украины зеркально ответило на российские угрозы, сообщив, что также будет считать военными целями суда, следующие в российские и оккупированные порты.



21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины. На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.