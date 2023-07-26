Зеленский приветствовал решение Совета Украина-НАТО осудить выход России из «зерновой сделки»

26 июля, 22:27
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В среду, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Совета Украина-НАТО осудить выход России из «зерновой сделки».

Зеленский в Twitter поблагодарил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и его заместителя Мирчи Джоане за проведение заседания Совета Украина-НАТО.

«Приветствуем четкое и однозначное осуждение Альянсом выхода России из зерновой сделки», — подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что Совет Украина-НАТО, который был создан всего две недели назад на саммите Альянса в Вильнюсе, уже успел зарекомендовать себя как эффективный механизм кризисных консультаций.

Зеленский отметил, что Украина будет продолжать выполнять все свои обязательства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

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Он добавил, что Украина ценит поддержку союзников в этом вопросе.

«Остаемся едиными с Альянсом на пути к членству в НАТО», — подчеркнул глава государства.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить безопасность в Черноморском регионе на фоне отказа страны-агрессора продолжать выполнять «зерновое соглашение».

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

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Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

После этого Минобороны страны-агрессора заявило, что будет считать все суда, следующие в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

Минобороны Украины зеркально ответило на российские угрозы, сообщив, что также будет считать военными целями суда, следующие в российские и оккупированные порты.

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины. На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   НАТО Зерно Йенс Столтенберг Владимир Зеленский зерновое соглашение Саммит НАТО в Вильнюсе

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