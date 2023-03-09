Зеленский назвал приоритеты на совещании с разведкой: фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс 9 марта, 01:33 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 марта, провел совещание с военными и разведкой. Обсуждались фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс.

Об этом президент сказал во время видеообращения.



«Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу — на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства », — сказал Зеленский.

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Президент также поблагодарил всех воинов, которые борются за Украину.

«Спасибо всем, кто защищает позиции, всем, кто отражает штурмы, всем, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт — это не какая-то линия на карте, это — люди, это устойчивость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг другу», — подчеркнул он.