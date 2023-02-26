Зеленский по поводу санкций против Ставицкого: если кто-то его вычеркнул, то мы это исправим 26 февраля, 16:08 Позиция Эдуард Ставицкий

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос об отсутствии санкций СНБО против Эдуарда Ставицкого, экс-министра энергетики и угольной промышленности в правительстве времен Виктора Януковича заявил, что если кто-то убрал его из санкционного списка, то это «быстро исправят».

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции в годовщину вторжения РФ в Украину в Киеве 24 февраля.

Адресуя вопрос президенту, журналист отметил, что с 2015 года против Ставицкого действуют санкции США, зато санкции СНБО его до сих пор не коснулись.

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«Я понимаю о ком вы говорите. Если Соединенные Штаты Америки предлагали нам пакет санкций, мы вводили зеркальные санкции, насколько мне известно. Если кто-то кого-то вычеркнул из санкций, мы вернемся к этому вопросу и исправим. Если тот человек, о котором говорите, виноват, мы это сделаем очень быстро. Это не вопрос. Но вы должны понять, мы говорим о сотнях людей. Сейчас тысячи людей под санкциями СНБО. Я не могу знать о том или ином человеке. Если действительно есть, давайте, пожалуйста, материалы, нет с этим вопросов», — подчеркнул Зеленский.

В апреле 2016 года Ставицкий был объявлен в международный розыск, а Генпрокуратура Украины передала Израилю запрос о вручении сообщения о подозрении экс-министру. Ставицкого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений против Украины, в том числе в хищении государственных средств в особо крупных размерах. В Киеве во время обыска в одной из его квартир работники МВД нашли 50 кг золота и 4 млн долларов наличными. Деньги и золото изъяли. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину эти средства Офис генпрокурора передал на нужды ВСУ.

Он проживает в Израиле по документам, выданным на имя Натана Розенберга.

В 2022 году Ставицкий поддержал широкомасштабное вторжение РФ в Украину.