Ключевые полгода. Зеленский определил пять ориентиров для работы послов с партнерами Украины
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским послам и рассказал о пяти главных задачах для них.
В обращении к послам глава государства отметил, что в последний месяц лета необходимо подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы он тоже стал проукраинским.
«Время с сентября по декабрь будет периодом решений. Ответственных решений — и для Украины, и для всей Европы, и для глобальной безопасности. Должны так подготовить решение этого полугодия, чтобы каждое было нашим, сине-желтым, украинским, национальным — и все наши решения, и решения вместе с партнерами, и решения на уровне международных институтов об Украине», — подчеркнул Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что сейчас для руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины есть пять основных ориентиров:
формула мира,
оружие и санкции,
интеграция Украины с ЕС и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства;
экономика и восстановление,
наши люди как в Украине, так и за рубежом.
Президент Украины добавил, что есть страны, которые способны помочь Украине с безопасностью и политическими пунктами Формулы мира. А есть страны, чье гуманитарное влияние может помочь с возвращением украинских детей, которые были незаконно депортированы в Россию, с возвращением бойцов, военных и пленных.
Во время выступления Зеленский напомнил, что вскоре состоится новый саммит Крымской платформы на уровне лидеров, в сентябре — саммит первых леди и джентельменов, а также продовольственный саммит. Также осенью Украина должна быть мощно представлена на Генассамблее ООН и начать переговоры с Евросоюзом относительно будущего членства.