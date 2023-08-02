Ключевые полгода. Зеленский определил пять ориентиров для работы послов с партнерами Украины

2 августа, 20:02
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским послам и рассказал о пяти главных задачах для них.

В обращении к послам глава государства отметил, что в последний месяц лета необходимо подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы он тоже стал проукраинским.

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«Время с сентября по декабрь будет периодом решений. Ответственных решений — и для Украины, и для всей Европы, и для глобальной безопасности. Должны так подготовить решение этого полугодия, чтобы каждое было нашим, сине-желтым, украинским, национальным — и все наши решения, и решения вместе с партнерами, и решения на уровне международных институтов об Украине», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сейчас для руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины есть пять основных ориентиров:

  • формула мира,

  • оружие и санкции,

  • интеграция Украины с ЕС и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства;

  • экономика и восстановление,

  • наши люди как в Украине, так и за рубежом.

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Президент Украины добавил, что есть страны, которые способны помочь Украине с безопасностью и политическими пунктами Формулы мира. А есть страны, чье гуманитарное влияние может помочь с возвращением украинских детей, которые были незаконно депортированы в Россию, с возвращением бойцов, военных и пленных.

Во время выступления Зеленский напомнил, что вскоре состоится новый саммит Крымской платформы на уровне лидеров, в сентябре — саммит первых леди и джентельменов, а также продовольственный саммит. Также осенью Украина должна быть мощно представлена на Генассамблее ООН и начать переговоры с Евросоюзом относительно будущего членства.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Евросоюз НАТО Посол Владимир Зеленский Санкции Война России против Украины Формула мира

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