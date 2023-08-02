Ключевые полгода. Зеленский определил пять ориентиров для работы послов с партнерами Украины 2 августа, 20:02 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским послам и рассказал о пяти главных задачах для них.

В обращении к послам глава государства отметил, что в последний месяц лета необходимо подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы он тоже стал проукраинским.

Видео дня

«Время с сентября по декабрь будет периодом решений. Ответственных решений — и для Украины, и для всей Европы, и для глобальной безопасности. Должны так подготовить решение этого полугодия, чтобы каждое было нашим, сине-желтым, украинским, национальным — и все наши решения, и решения вместе с партнерами, и решения на уровне международных институтов об Украине», — подчеркнул Зеленский.



Зеленский подчеркнул, что сейчас для руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины есть пять основных ориентиров:

формула мира,

оружие и санкции,

интеграция Украины с ЕС и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства;

экономика и восстановление,

наши люди как в Украине, так и за рубежом.

Президент Украины добавил, что есть страны, которые способны помочь Украине с безопасностью и политическими пунктами Формулы мира. А есть страны, чье гуманитарное влияние может помочь с возвращением украинских детей, которые были незаконно депортированы в Россию, с возвращением бойцов, военных и пленных.

Во время выступления Зеленский напомнил, что вскоре состоится новый саммит Крымской платформы на уровне лидеров, в сентябре — саммит первых леди и джентельменов, а также продовольственный саммит. Также осенью Украина должна быть мощно представлена на Генассамблее ООН и начать переговоры с Евросоюзом относительно будущего членства.