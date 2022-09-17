Контрнаступление ВСУ. Зеленский назвал ориентировочное количество российских военных, взятых в плен 17 сентября, 22:43 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления Украины в Харьковской области взяли в плен «сотни» российских военных. Это ориентировочная оценка.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Зеленский подчеркнул: у России больше украинских пленных, чем у Украины — российских — военных или наемников, которые воюют за РФ.

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«Поэтому наша задача — пополнять „обменный фонд“. Поэтому я публично обращаюсь к российским военным — это правда будет правильно, если они пойдут в плен[…] Наша задача, чтобы их было больше, чтобы мы могли вернуть больше своих», — сказал Зеленский.

Президент заверил, что к сдавшимся в плен Украина относится согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным.

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