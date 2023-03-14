Из-за мин и снарядов опасными остаются 170 тысяч квадратных километров Украины — Зеленский 14 марта, 01:55 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за российских мин и снарядов опасными остаются 170 тысяч квадратных километров Украины.

"Обсудили сегодня также гуманитарное разминирование - то, что жизненно важно, в буквальном смысле. По состоянию на сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов", - заявил глава государства.

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Он подчеркнул, что существенной частью этой территории являются аграрные земли, которые необходимо возделывать.

"Таким образом сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование, увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами. И обсудили, как поддержать наших аграриев. Началась уже вторая посевная за время полномасштабной войны", - заявил Зеленский.