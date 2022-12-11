«Энергетики делают героические вещи». Зеленский назвал области, где самая сложная ситуация с электричеством 11 декабря, 01:52 Россия продолжает атаковать энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Президент Владимир Зеленский назвал области Украины, где самая сложная ситуация с электричеством после российских обстрелов.

"В целом в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния - в системе сохраняется значительный дефицит. Именно поэтому есть графики отключений. Больше всего - во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в городе Киеве", – заявил президент.

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Он отметил, что работники энергетической отрасли "действительно делают героические вещи", восстанавливая за недели то, на что необходимы месяцы.

"Даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день бывают попадания в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", - сообщил глава государства.

9 декабря в Укрэнерго сообщили, что сложная ситуация с электроснабжением остается в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.

